Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Подробности назначения
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", – говорится в указе №676/2021.
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До этого Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел.
В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях – от старшего преподавателя до декана факультета.
В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
Напомним, главу Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук, которая попала в скандал с недвижимостью в Крыму, уволили с поста. Такое решение приняло правительство Украины 11 августа.
Айна Тимчук
, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.
Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.
По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.
Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.