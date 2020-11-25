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Кабмин согласовал увольнение Кучера с поста главы ОГА: кто будет вместо него

25 ноября, 14:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правительство уже выбрало кандидата на его место

Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с поста председателя Харьковской областной государственной администрации.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины во время заседания.

Так, председателем Харьковской ОГА решением правительства станет бывший заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Айна Тимчук. Сейчас она числится управляющей делами аппарата Днепропетровской ОГА.

Во время онлайн-заседания Тимчук выступила перед министрами и рассказала о своих планах работы.

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Стоит отметить, что решением Кабмина нельзя уволить главу ОГА. После согласования министров президент Украины Владимир Зеленский должен подписать указы об увольнении одного человека и назначении на эту должность другого.

Также мы сообщали о еще одном кадровом решении Кабмина – увольнении главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета.

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