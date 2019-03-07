Женский уикенд в Харькове: путешествие на ретропоезде и концерт итальянского тенора Алессандро Сафина

Желающих развлечься в этот день ждет немало активностей и сюрпризов

Фото: Pixabay

Женский уикенд в Харькове: путешествие на ретропоезде и концерт итальянского тенора Алессандро Сафина Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/04f/07c/5c804f07c0694.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/04f/07c/5c804f07c0694.jpg 2019-03-07T07:32:00+02:00 Харьков Желающих развлечься в этот день ждет немало активностей и сюрпризов

Харьков готовится отпраздновать Международный женский день. Милых дам зовут прокатиться на ретропоезде и пройтись маршем по центру города. Мы узнали, как еще можно развлечься в праздник.

Уже вчера у прилавков с цветами было не протолкнуться: на самом популярном Центральном рынке мужчины покупали тюльпаны охапками, а за веточками мимозы выстроилась очередь в несколько метров, реже брали розы, цена на которые ощутимо выросла. Так, тюльпаны в праздник обойдутся в 30—35 грн за штуку, синие розы 80 грн, стоимость цветов в горшках варьируется в районе 150—170 грн, а самые дорогие — традиционно орхидеи, за которые просят минимум 300 грн.

"До праздника цены на пять-семь гривен ниже, конечно, но сильно прибавлять тоже нет смысла, просто не продашь", — рассказала нам продавщица Катерина в одной из цветочных лавок на Салтовке.

Есть в этом сезоне и новинки — "вечные розы", которые могут не терять свежесть и до пяти лет, правда, обойдутся от 500 до 1500 грн за штуку.

А желающих развлечься в этот день ждет немало активностей и сюрпризов. К примеру, 8 марта желающие смогут отправиться в путешествие на ретропоезде, в состав которого войдут паровоз серии Ер 1954 года выпуска и три плацкартных вагона. Поезд проследует из Харькова в Люботин и обратно. Отправление с Южного вокзала в 10:35, а прибытие в Люботин — 11:55, обратно поезд отправится в 13:20 и прибудет в Первую столицу в 14:20. Стоимость билетов — от 25 до 37 грн.

Также в центре города можно будет присоединиться к участницам четвертого Марша женской солидарности, который начнется в 12:00 у Дворца детского и юношеского творчества на ул. Сумской.

В органном зале филармонии состоится концерт-поздравление "Милым женщинам" (начало в 18:30), стоимость билетов 80—150 грн.

А вот в оперном в пятницу можно будет услышать известного итальянского тенора Алессандро Сафина в сопровождении симфонического оркестра (начало в 19:00). Цена билетов стартует от 1500 грн.

Для дам, которые хотят отметить праздник на танцполе, в арт-клубе "Корова" устроят Sweet Women’s Day Party с конкурсами и призами (начало в 20:00), вход свободный.

А вот за 250 грн можно купить билет на Bad Girls Party, которая пройдет с 22:00 до 6:00 на арт-заводе "Механика. Иная земля", там выступят музыканты Kadnay&Katya Pedikyur.

А в парке Горького отметят сразу два праздника — 8 Марта и проводы зимы. Как рассказал "Сегодня" пресс-секретарь "Диснейленда" Андрей Кравченко, празднование будет длиться с 8 по 10 марта.

Напомним Одесса готовится отпраздновать Международный женский день. Поздравлять женщин будут Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник.

Ранее мы писали, что посмотреть на 8 Марта – ТОП лучших фильмов к празднику.

Также предлагаем подборку лучших весенних нарядов к 8 Марта. Если вы еще не определились с праздничным образом, предлагаем красивые варианты весенних платьев.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.