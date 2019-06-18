Жертвы экологического побоища в Харькове получат компенсации

Такое решение принял европейский суд

Фото: allmoldova.com..

Европейский суд по правам человека постановил, что государство Украина нарушило ряд статей Европейской конвенции по правам человека относительно четырех человек, которые в 2010 году протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове.

Соответствующее решение ЕСПЧ вынес во вторник, сообщает Укринформ.

"Дело касается жалоб о нарушении прав людей, протестовавших против вырубки деревьев в общественном парке с целью строительства дороги. Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", – заявили в суде.

Речь идет о событиях мая-июня 2010 в Центральном парке им. Горького в Харькове, когда активисты выступили против вырубки деревьев, чтобы построить дорогу. Некоторые протестующие тогда были избиты, а около 30 задержаны подразделением "Беркут".

ЕСПЧ обязал Украину выплатить четырем заявителям по 6 тыс.евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.

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