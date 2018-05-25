Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Сегодня, 13:27

летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил не менее четырех разведывательных пролетов

RQ-4A Global Hawk ВВС США. Фото: huntsmanblog.ru
RQ-4A Global Hawk ВВС США. Фото: huntsmanblog.ru

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет над Черным морем у побережья Крымского полуострова. 

По их сведениям западных авиационных ресурсов, американский беспилотник, вылетевший с авиабазы на итальянском острове Сицилия, более пяти часов курсировал по маршруту от западной части Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего берега Краснодарского края.

По этому маршруту с запада на восток и обратно он совершил не менее четырех пролетов. В районе Севастополя американский беспилотник приближался к российским берегам на расстояние до 35 км, в районе Ялты и Туапсе – 40 км.

Это уже вторая за неделю разведка Global Hawk вблизи Крыма. Аналогичный полет он совершил 22 мая.

В последние полгода регулярно появляются сообщения о разведке американских самолетов у берегов Крымского полуострова. Чаще всего над Черным морем замечают патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon и разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk.

Накануне американский беспилотник провел разведку на Донбассе.

Также мы писали, что США провели разведку у берегов Крыма и Кубани и на линии разграничения на Донбассе.
Крым, ВМС, разведка, беспилотник, ВВС США

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Источник:

Интерфакс

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