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Археологи Херсонеса углубятся в море

Сегодня, 13:48

Ученые ищут порт античного полиса

Фото: jalita.com
Фото: jalita.com.
Археологи Херсонеса углубятся в море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/228/557/5c9228557aca3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/228/557/5c9228557aca3.jpg Крым Ученые ищут порт античного полиса

В оккупированном Россией Крыму археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2019 году планируют начать исследования бухты Омега, которая является одной из наименее изученных в Севастополе.

Об этом рассказал заведующий отделом подводной археологии Андрей Букатов.

"В 2019 году в плане несколько участков, в том числе бухта Омега, на берегах которой располагались сельскохозяйственные наделы жителей древнего города Херсонеса, в настоящее время частично затопленные морем. Там могут быть интересные находки. Исследования также помогут определить, где и в какой период была линия берега", – сказал Букатов.

Он уточнил, что сейчас на дне севастопольских бухт – участки, которые ранее были полями и усадьбами, сельскими поселениями и ремесленными мастерскими античного Херсонеса.

Заведующий отделом рассказал также, что исследования в бухте проводились в 1960-х и начале 2000-х годов.

"Но сейчас работы ведутся не как раньше, все по-другому. Технологии развиваются, требования растут, появляются новые методы и технические средства, меняются требования к написанию отчетов, к фиксации, к реставрации – ко всему. Кроме того, изучать бухту Омега необходимо, так как сейчас там ведется активная застройка, и нужно понимать, какие именно участки требуют особой охраны", – отметил ученый.

По его словам, археологи также планируют провести работы в бухтах Казачья и Карантинная. Главной целью исследований в последней остаются поиски порта Херсонеса.

"Мы точно знаем, что он был в этой бухте, но точно локализовать его пока не удается. Город существовал 2 тыс. лет и переживал периоды расцвета и упадка, менялись очертания берегов, природные условия – так что вопрос пока остается открытым", – пояснил Букатов.

Как сообщалось, Апелляционный суд Амстердама начал слушания по делу о "скифском золоте".

Также мы писали о том, что Нацбанк выпустил монету, посвященную Севастополю.

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Тег Севастополь, археологи, Херсонес

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ТАСС

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