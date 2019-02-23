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Чубаров: 23 февраля – день трагедии крымскотатарского народа

Сегодня, 11:52

Чубаров отметил, что убийства выдающихся лидеров являются преступлениями против человечности и цивилизации

Рефат Чубаров. Фото: Facebook.
Рефат Чубаров. Фото: Facebook..
Чубаров: 23 февраля – день трагедии крымскотатарского народа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/117/750/5c71177503024.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/117/750/5c71177503024.jpg Крым Чубаров отметил, что убийства выдающихся лидеров являются преступлениями против человечности и цивилизации

23 февраля является трагическим днем ​​в истории крымскотатарского народа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"23 февраля является одним из трагических дней в новейшей истории крымскотатарского народа. 101 лет назад, 23 февраля 1918, в Севастополе матросами Черноморского флота, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан – первый глава правительства Крымской Народной Республики, один из организаторов Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Белоруссии, Литвы и Польши, автор стихотворения "Ant etkenmen" ( "Я поклялся"), ставший позднее крымскотатарским национальным гимном", – говорится в сообщении.

Чубаров отметил, что убийства выдающихся лидеров, депортации народов, совершенные в СССР, и их катастрофические последствия, являются преступлениями против человечности и цивилизации.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю солидарность со всеми, кто помнит историю своего народа, сохраняет память о своих героях и миллионы безвинных жертв советского режима, сопереживает трагедий своих соседей", - подытожил глава Меджлиса.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что у крымских татар в Крыму проводятся тотальные обыски.

Также Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четыре человека, двое из них – крымские татары.

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Тег трагедия, крымские татары, Чубаров

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