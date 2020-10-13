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COVID-19 в Крыму: число заболевших продолжает расти

13 октября, 10:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии выздоровели более 3500 человек

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 128 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 6168 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 3533 человека.

Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.

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О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Крым статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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