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В Крыму специально занижают статистику COVID-19: названа причина

8 июня, 16:56

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Всего на полуострове сообщают о 614 заболевших

В аннексированном Крыму намеренно искажают статистику летальности и заболеваемости COVID-19. Таким образом власти хотят продолжить ослабление карантинных ограничений. Об этом заявили в общественном объединении "Крымская правозащитная группа".

"Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения и смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8 июня в Севастополе 176 человек заболели COVID-19, трое умерли.

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"На остальной части полуострова 438 случаев, 14 человек скончались", - добавили в сообщении.

Напомним, курортный сезон в аннексированном Россией Крыму впервые за последние годы может вообще не состояться, даже если карантин на полуострове будет отменен в ближайшее время. Об этом сайту "Сегодня" рассказали жители Крыма и активисты, которые хоть и выехали из Крыма, но поддерживают связь с местными жителями.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

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