"Делегация Китая" в Крым оказалась ложью: оккупанты опозорились новым фейком

Оккупационные "власти" Крыма попытались выдать группу китайских граждан, которые занимаются мелким бизнесом, за официальную делегацию из КНР, которая якобы хотела инвестировать деньги в оккупированный полуостров.

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Очередной фейк российских пропагандистов раскрыла Meduza.

Псевдоделегаты побывали в Крыму в начале этого месяца. В "Министерстве туризма Крыма" утверждают, что они посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также проводили встречи с представителями оккупационного руководства полуострова.

Фото: mtur.rk.gov.ru

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На этом фоне некоторые российские СМИ даже связали эту поездку с планами украинских властей национализировать предприятие "Мотор Сич".

Однако позже официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь успокоил порывы кремлевских журналистов, заверив, что позиция Поднебесной относительно Крыма остается неизменной (вопреки дружбе с Москвой Пекин неоднократно выступал в поддержку территориальной целостности Украины) и призвал не "политизировать деловую активность китайских компаний".

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Загвоздка заключается в том, что китайские источники о таком "перспективном" визите загадочно молчат. Ни в агентство Xinhua, ни "Жэньминь жибао" (официальная газета Компартии КНР), ни аккаунты государственных ведомств и СМИ об этом не сообщают. Не было об этом информации и в китайской соцсети WeChat.

Российские журналисты выяснили, что ни "Ассоциации российско-китайской дружбы", ни Пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн", которые якобы представляли "делегаты", не существует.

Подтвердилось лишь существование третьей компании "Хао Лан" – это оказалось небольшое предприятие, которое производит кожевенные, меховые и перьевые изделия, а также обувь.

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Как оказалось, "официальные делегаты КНР" Чжао Кай, Чэнь Юн, Чэнь Шаньвэнь уже много лет живут и занимаются бизнесом в Москве, где продают товары легкой промышленности на нескольких оптово-розничных рынках.

В компании, которая выступала организатором встречи, на вопросы журналистов отвечать отказались.

Напомним, что накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против незаконно "национализированного" оккупантами винного завода "Массандра" в Крыму.

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