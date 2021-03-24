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"Делегация Китая" в Крым оказалась ложью: оккупанты опозорились новым фейком

24 марта, 20:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российские СМИ раскрыли очередную ложь российских пропагандистов

Оккупационные "власти" Крыма попытались выдать группу китайских граждан, которые занимаются мелким бизнесом, за официальную делегацию из КНР, которая якобы хотела инвестировать деньги в оккупированный полуостров.

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Очередной фейк российских пропагандистов раскрыла Meduza.

Псевдоделегаты побывали в Крыму в начале этого месяца. В "Министерстве туризма Крыма" утверждают, что они посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также проводили встречи с представителями оккупационного руководства полуострова.

Фото: mtur.rk.gov.ru

Фото: mtur.rk.gov.ru

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На этом фоне некоторые российские СМИ даже связали эту поездку с планами украинских властей национализировать предприятие "Мотор Сич".

Однако позже официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь успокоил порывы кремлевских журналистов, заверив, что позиция Поднебесной относительно Крыма остается неизменной (вопреки дружбе с Москвой Пекин неоднократно выступал в поддержку территориальной целостности Украины) и призвал не "политизировать деловую активность китайских компаний".

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Загвоздка заключается в том, что китайские источники о таком "перспективном" визите загадочно молчат. Ни в агентство Xinhua, ни "Жэньминь жибао" (официальная газета Компартии КНР), ни аккаунты государственных ведомств и СМИ об этом не сообщают. Не было об этом информации и в китайской соцсети WeChat.

Российские журналисты выяснили, что ни "Ассоциации российско-китайской дружбы", ни Пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн", которые якобы представляли "делегаты", не существует.

Подтвердилось лишь существование третьей компании "Хао Лан" – это оказалось небольшое предприятие, которое производит кожевенные, меховые и перьевые изделия, а также обувь.

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Как оказалось, "официальные делегаты КНР" Чжао Кай, Чэнь Юн, Чэнь Шаньвэнь уже много лет живут и занимаются бизнесом в Москве, где продают товары легкой промышленности на нескольких оптово-розничных рынках.

В компании, которая выступала организатором встречи, на вопросы журналистов отвечать отказались.

Напомним, что накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против незаконно "национализированного" оккупантами винного завода "Массандра" в Крыму.

Видео: Сегодня

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Китай Крым фейк оккупация Крыма пропагандисты
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