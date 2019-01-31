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Действия РФ против граждан оккупированного Крыма подпадают под военные преступления – прокуратура

31 января, 14:47

Граждане Украины в оккупированном Крыму не знают, что против них совершаются военные преступления

Действия РФ против граждан оккупированного Крыма подпадают под военные преступления – прокуратура Крым Граждане Украины в оккупированном Крыму не знают, что против них совершаются военные преступления

Незаконно арестованные оккупантами в Крыму и депортированные с территории полуострова граждане Украины подпадают под категорию граждан, против которых совершены военные преступления. За время незаконной оккупации Крыма правоохранительным органам удалось идентифицировать граждан только в 2425 случаях депортации. На сегодняшний день, общее количество депортированных составляет около 4 000 человек.

Об этом в четверг, 31 января, на брифинге сообщили представители прокуратуры АР Крым, Регионального центра прав человека, Украинского Хельсинского союза по правам человека и Крымской правозащитной группы.

По мнению Романа Мартыновского, юриста Регионального центра прав человека: "Политика РФ вытеснить с территории всех нелояльных и на их место пригласить своих российских граждан с самых разнообразных уголков России".

В частности, как сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Виталий Набухотный, с момента незаконной оккупации полуострова на его территории в отношении всех лиц, находящихся там на момент оккупации или переместившихся туда после оккупации Крыма, начало распространяться законодательство Российской Федерации. По этому законодательству оккупационные власти могут незаконно депортировать граждан с территории полуострова. Поскольку Кодекс об административных правонарушениях РФ вмещает в себя 23 состава правонарушений, которые предусматривают депортацию с территории оккупированного Крыма так называемых иностранцев или особ без гражданства.

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"Самые распространенные правонарушения: отсутствие документов российского образца; отсутствие патента на проведение работ, в частности санкционированных работ, на территории, так называемой, Российской Федерации", – отмечает Набухотный.

В свою очередь другой заместитель начальника управления прокуратуры Автономной республики Крым Андрей Андросов отметил, что главной сложностью в этих "преступлениях" являются даже не сами "преступления", а непонимание у депортированных людей, что над ними было совершено военное преступление. Не имеет значения – насильственная ли была депортация, или депортация в следствии сложившейся ситуации для конкретного человека или семьи.

"На сегодня, согласно международному законодательству, имеется три вида в составе военных преступлений: колонизация (граждане РФ заселяют территорию незаконно оккупированного полуострова), депортация (определенные категории граждан подвергаются незаконной депортации на материковую Россию или же в 3-е страны), насильственное переселение", – подчеркнул Андросов, добавив, что все эти три вида активно используются оккупантами в Крыму.

Представитель отдела прокуратуры АР Крым добавил, что они занимаются расследованием подобных военных преступлений уже второй год и будут продолжать это делать.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму городской "суд" Евпатории постановил депортировать 23 граждан Украины за "незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности".

Напомним также, что Россия завезла в Крым 300 тысяч своих граждан, что является военным преступлением.

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Тег Крым, россияне, прокуратура, оккупанты, военные преступления

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