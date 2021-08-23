Дорожники в оккупированном Крыму сделали четыре ошибки в слове "дети" (фото)

Городские службы Севастополя виновником четырех ошибок в предупреждающем слове на дороге назвали человеческий фактор и ночное время

В Севастополе дорожные работники запутались с написанием слова "дети" / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Крыму в Севастополе дорожники сделали четыре ошибки в слове "дети", нанося разметку на дорогу. В результате на дороге рядом с нарисованным знаком "Дети" появилось странное предупреждение – "тиде".

Реклама

Об этом сообщают российские СМИ.

Такую надпись увидели севастопольцы утром / twitter.com/rianru

В пресс-службе департамента транспорта Севастополя, как сообщают "РИА Новости", утверждают, что столько ошибок в слове из четырех букв – это человеческий фактор. Мол, работники дорожной службы делали разметку поздно ночью и перепутали трафареты.

На данный момент надпись уже закрасили.

Реклама

Позже странную надпись закрасили / twitter.com/rianru

Напомним, в оккупированном Симферополе 19 августа за два часа выпало 57 мм осадков – это 130% месячной нормы. Город накрыл сильный ливень, в результате затопило ряд улиц, а в некоторых районах выпал град.

Мы также писали, что Европейский Союз (ЕС) продлил санкции против России на год, до 23 июня 2022 года. Этот пакет ограничительных мер был впервые введен в 2014 году из-за оккупации Крыма и Севастополя и его действие продлевается ежегодно. Санкции касаются импорта из Крыма, инфраструктурных и финансовых инвестиций в Крыму, а также туризма.