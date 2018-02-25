Британский министр рассказал, что предшествовало оккупации Крыма

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в статье, посвященной четвертой годовщине оккупации полуострова, опубликованной на сайте министерства, рассказал о событиях, которые происходили перед захватом полуострова.

"В ночь на 22 февраля 2014 наиболее влиятельные чиновники России встретились в Кремле и решили отнять Крым у Украины. Позже они постараются прикрыть свое решение видимостью законности, в частности, инсценируют псевдореферендум, но и встреча между президентом Владимиром Путиным и руководством силовых структур была определена целью определить судьбу народа Крыма", – говорится в статье.

Глава британского МИДа отметил, что данная информация следует из слов Путина. Последовательность событий президент России описал в документальном фильме, который вышел в российский эфир в 2015 году.

"В документальной ленте для российского телевидения, которая вышла в эфир в 2015 году, президент описал ход событий. Он решил отхватить Крым во время того тайного совещания в Кремле за три недели до псевдореферендума. Учитывая рассказ самого Путина, все его заявления о необходимости защитить жителей региона или выполнить их волю оказались сплошной ложью", – обозначил Джонсон.

После аннексии полуострова российский президент пошел дальше, активно раздувая пламя конфликта на востоке Украины.

"Судьба Крыма имеет значение для всех нас", поскольку от соблюдения принципа, в соответствии с которым страны не должны менять границы и захватывать территории, зависит безопасность каждой нации, отметил глава МИД.

"У всех нас есть обязательства взвешенно и решительно выступать против действий России. Это предусматривает сохранение санкций, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранение дальнейших санкций до тех пор, пока игнорируется выполнение Минских договоренностей", – считает он.

Джонсон акцентировал внимание на необходимости целенаправленного и решительного взаимодействия с Россией, а также отметил отсутствие противоречий между диалогом и сдержанностью.

Ранее заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил, что США в отношениях с Российской Федерацией никогда не согласятся на обмен Крыма на Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.