Британский министр рассказал, что предшествовало оккупации Крыма
Судьба аннексированного полуострова имеет значение для всего международного сообщества, считает Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в статье, посвященной четвертой годовщине оккупации полуострова, опубликованной на сайте министерства, рассказал о событиях, которые происходили перед захватом полуострова.
"В ночь на 22 февраля 2014 наиболее влиятельные чиновники России встретились в Кремле и решили отнять Крым у Украины. Позже они постараются прикрыть свое решение видимостью законности, в частности, инсценируют псевдореферендум, но и встреча между президентом Владимиром Путиным и руководством силовых структур была определена целью определить судьбу народа Крыма", – говорится в статье.
Глава британского МИДа отметил, что данная информация следует из слов Путина. Последовательность событий президент России описал в документальном фильме, который вышел в российский эфир в 2015 году.
"В документальной ленте для российского телевидения, которая вышла в эфир в 2015 году, президент описал ход событий. Он решил отхватить Крым во время того тайного совещания в Кремле за три недели до псевдореферендума. Учитывая рассказ самого Путина, все его заявления о необходимости защитить жителей региона или выполнить их волю оказались сплошной ложью", – обозначил Джонсон.
После аннексии полуострова российский президент пошел дальше, активно раздувая пламя конфликта на востоке Украины.
"Судьба Крыма имеет значение для всех нас", поскольку от соблюдения принципа, в соответствии с которым страны не должны менять границы и захватывать территории, зависит безопасность каждой нации, отметил глава МИД.
"У всех нас есть обязательства взвешенно и решительно выступать против действий России. Это предусматривает сохранение санкций, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранение дальнейших санкций до тех пор, пока игнорируется выполнение Минских договоренностей", – считает он.
Джонсон акцентировал внимание на необходимости целенаправленного и решительного взаимодействия с Россией, а также отметил отсутствие противоречий между диалогом и сдержанностью.
Ранее заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил, что США в отношениях с Российской Федерацией никогда не согласятся на обмен Крыма на Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Вы сейчас просматриваете новость "Британский министр рассказал, что предшествовало оккупации Крыма". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"