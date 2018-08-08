Эксперт объяснил, как Россия терроризирует суда в Азовском море

Задержание судов Россией в Азовском море – демонстративное, и призвано убедить капитанов заходить в российские порты вместо украинских. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам Крыма, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

По словам эксперта, главный экономический смысл этой блокады решается не во время задержания в море, а когда судно с грузом на 3-5 дней попадает на якорную стоянку перед Керченским проливом.

"В среднем оно (судно. – Ред.) стоит на входе одни сутки, затем еще 3-4 суток – на выходе, следовательно, теряет 5-6 дней. Эти цифры показывают, что россияне все больше вращают тот ключик, который оказался в их руках после оккупации Крыма и захвата контроля над Керченским проливом", – отметил Клименко.

Он подчеркнул, что задержания судов имеют также демонстрационный эффект: они рассчитаны на деморализацию как украинских военных, так и местного населения, а также на "доведение до истерики экипажей судов и их владельцев".

"Представьте, что вас сутки держат на входе в Азовское море, а вы при этом видите, что остальные суда беспрепятственно направляются в российские порты? Учтите, что вы не просто стоите себе – к вам на борт поднимаются ФСБшники, осматривают судно, каюты, груз, пишут протоколы и прочее. Затем такая же процедура ожидает вас в море, и в конце концов вы сутками стоите перед выходом. "Оно мне надо?" – скажет капитан или судовладелец", – объяснил Клименко.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских суден) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

В свою очередь военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.