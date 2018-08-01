Сунгуровский: Путин у берегов Украины отрабатывает способ, как избавиться от НАТО и США в Черном море

Сегодня, 14:59

Россия сейчас "тренируется" на Украине с целью добиться господства в обоих морях

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press
Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Россия устраивает блокаду Украине в Азовском море и отрабатывает вариант действий и для Черного моря, чтоб избавиться от флота НАТО и США, взяв под контроль Черноморский регион.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, агрессивные действия российских кораблей в Азове ведет к банкротству украинских портов и предприятий, которые находятся там и работают на экспорт через эти порты.

"Дело в том, что все это потом выльется еще и в Черное море. Здесь, на Азовском, они отработают эту модель, а потом дальше пойдут. Путин же ведет все к тому, чтобы выжить из Европы Соединенные Штаты и ослабить НАТО", – сказал Сунгуровский.

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Военный эксперт объяснил, что, если НАТО не будет в состоянии держать какие-то силы в Черном море, то оно будет нейтрализовано, а там из сил, которые могут противостоять России, только Турция.

"У Румынии и Болгарии – ну какие там флоты? Вот поэтому заходят в Черное море корабли Великобритании, Нидерландов и Германии. Они заходят на ротационной основе, потому что международное право предусматривает, что одновременно в Черном море может находиться определенный тоннаж кораблей стран, которые не являются прибрежными странами. И поэтому ограниченный контингент кораблей туда заходит на ротационной основе, и таким образом НАТО присутствует там в виде военно-морской силы. Если этого вообще не будет, то Путин почувствует себя единоправным хозяином Черного моря, оно превратится во внутреннее море России, как Азовское", – подчеркнул он.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских суден) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

В свою очередь военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.
Россия, США, НАТО, Черное море, азовское море, Сунгуровский

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