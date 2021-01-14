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ЕСПЧ признал Крым под контролем и юрисдикцией России

14 января, 12:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Европейском суде по правам человека вынесли первое решение по иску Украины к РФ

Спустя почти полтора года изучения Большая палата Европейского суда по правам человека признала частично приемлемым дело "Украина против России" относительно незаконной оккупации Крыма и нарушений прав населения полуострова.

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Об этом говорится в постановлении от 14 января по иску № 20958/14, которое было опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что обладает компетенцией рассматривать жалобу Украины о применении Российской Федерацией "административной практики", которая привела к нарушению Россией Европейской конвенции по правам человека в Крым.

Кроме того, суд пришел к выводу, что с 27 февраля 2014 года Крым находится под контролем, а с 18 марта – и под юрисдикцией РФ. Однако позиции судей разошлись в отношении правовой основы этой юрисдикции.

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В то же время суд решил, что вопрос о законности с точки зрения международного права "предполагаемой интеграции Крыма в Российскую Федерацию" после так называемого референдума в марте 2014 года не имеет отношения к рассматриваемому делу.

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При этом ЕСПЧ счел достаточными предоставленные украинской стороной доказательства нарушений, которые совершала российская сторона в рамках так называемой административной практики в соответствии с Европейской конвенцией прав человека. Это касается следующих повторяющихся на полуострове действий:

  • насильственные исчезновения и отсутствие эффективного их расследования;
  • жестокое обращение и незаконное задержание;
  • распространение действия российского законодательства на Крым, в результате чего начиная с 27 февраля 2014 года суды Крыма нельзя считать "учрежденными законом";
  • автоматическое навязывание российского гражданства и обыски в домах частных лиц;
  • преследование и запугивание религиозных лидеров, не принадлежащих к русскому православию, произвольные обыски в местах отправления культа и конфискация религиозной собственности;
  • ограничение работы нероссийских СМИ;
  • запрет на публичные собрания и проявления поддержки, а также запугивание и произвольное задержание организаторов демонстраций;
  • принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;
  • ущемление в отношении украинского языка и преследование украиноязычных детей в школах;
  • ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной в результате де-факто административной делимитации границы Россией;
  • ущемления в отношении крымских татар.

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Россия Крым Украина еспч оккупация Крыма

Источник: Сегодня

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