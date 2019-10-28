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Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в Крым

28 октября, 18:44

О переводе фигурантов дела сообщил их адвокат

СИЗО в Симферополе. Фото: krim.fsin.su

СИЗО в Симферополе. Фото: krim.fsin.su

Пятерых фигурантов второго "дела Хизб ут-Тахрир" – Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Шабана Умерова, Сервета Газиева и Яшара Муединова – этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя.

Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщают "Крым. Реалии".

"На днях еще пятеро фигурантов симферопольского дела Хизб ут-Тахрир по этапу были доставлены в СИЗО Симферополя – это Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газиев и Яшар Муединов", – рассказал он.

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Стоит отметить, что ранее Билял Адилов объявлял "сухую" голодовку из-за "ужасных условий содержания в СИЗО".

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Напомним, мы сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы по "делу "Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела "Хизб ут-Тахрир".

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Крым Симферополь этапирование Хизб ут-Тахрир

Источник: Сегодня

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