В России суд на полгода оставил под стражей восьмерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Всех обвиняемых в ближайшее время планируют этапировать в СИЗО Ростова-на-Дону

Фото: ru.krymr.com

В понедельник, 26 августа, Северо-Кавказский окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

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"Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

Как сообщается, первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО № 1, где находились обвиняемые. При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным арест в СИЗО на шесть месяцев (до 13 февраля 2020 года)", — рассказал адвокат.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

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