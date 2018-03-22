ФСБ задержала крымского активиста и журналиста Мемедеминова

Со слов его супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков

Федеральная служба безопасности Российской Федерации в оккупированном Крыму задержала гражданского журналиста, активиста Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает гражданское объединение "Крымская солидарность".

В сообщении говорится, что сегодня с самого утра периметр вокруг дома активиста в селе Холмовка Бахчисарайского района был оцеплен силовиками и автозаками.

"Обыск в доме Мемедеминова "Крымская солидарность" рассматривает как очередной удар по работе своих гражданских активистов и, в целом, по гражданской журналистике в Крыму.

Напомним, что 11 февраля 2016 года в его доме уже был обыск, а затем Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года уже рассматривал административное дело в отношении крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова.

По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. В момент обыска собралось большое количество крымских татар, которые пришли поддержать соотечественника, среди них был и сам Нариман, освещал ситуацию и вел видеосъемку. Кроме этого, он пытался удерживать людей от реакции на провокации со стороны правоохранительных органов. Однако несмотря на все это, был признан "виновным" решением суда и оштрафован на 10 000 рублей.

"Это не первый случай, когда российские правоохранители обращают внимание на действия активистов во время обысков в домах крымских татар. С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания и аресты", – говорится в сообщении.

Мемедеминова арестовали и увезли в УФСБ г. Симферополь. Со слов его супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков.

"Крымская солидарность" также сообщает, что в помещении УФСБ с активистом провели допрос.

"Задержание Наримана Мемедеминова и обыск у него дома – ничто иное, как попытка заглушить гражданскую журналистику в Крыму. Это ещё одно политическое преследование", – прокомментировал задержание адвокат Эмиль Курбединов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Россия проводит скрытую депортацию крымских татар.

Как сообщалось, в Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра.