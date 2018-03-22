На границе с Крымом СБУ задержала дезертира

Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВСУ в 2014 году не вернулась на материковую часть государства

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащий был объявлен в розыск военной прокуратурой. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании для злоумышленницы меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что двух военнослужащих Главного управления СБУ в Крыму будут судить за дезертирство и измену народу Украины.

"Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное распоряжение они не выполнили и незаконно уклонились от военной службы в Службе безопасности Украины", – отметили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе пять с половиной лет лишения свободы получил дезертир, который незаконно приобрел и хранил арсенал оружия и боеприпасов у себя дома.