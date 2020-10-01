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Главный источник воды Севастополя превращается в лужу (фото)

1 октября, 06:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дождевая вода впиталась в землю и ничуть не пополнила запасы водохранилища

В оккупированном Крыму продолжают уменьшаться запасы воды. Основной источник водоснабжения Севастополя – Чернореченское водохранилище – начинает превращаться в лужу.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

/ Фото: Крым.Реалии

Сообщается, что в некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров. На водной глади видны отдельные островки суши.

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/ Фото: Крым.Реалии

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В то же время в местных СМИ писали о надеждах жителей о том, что дождь 29 сентября хотя бы частично наполнит водохранилище. Однако радость оказалась преждевременной: осадков было слишком мало. Практически вся вода впиталась в пересохшую землю.

/ Фото: Крым.Реалии

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Напомним, в оккупированном Крыму из-за проблем с водоснабжением местные "власти" решили экономить живительную влагу и распорядились с 1 октября отключить фонтаны.

Кроме того, ранее мы показывали фото обмелевшего Изобильненского водохранилища под Алуштой. Укрепленная бетонными плитами земляная плотина, высота которой 70 метров, оголилась почти полностью.

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вода Крым Севастополь водохранилище
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