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В Крыму исчезает вода: фото водохранилища под Алуштой

28 сентября, 12:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Начала виднеться бетонная плита земляной плотины, которая раньше была под водой

В оккупированном Крыму в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.

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Как сообщает Крым.Реалии, в настоящее время укрепленная бетонными плитами земляная плотина, высота которой 70 метров, оголилась почти полностью.

"Мы переехали в Крым в 1974 году, я за все время не помню, чтобы было так мало воды в водохранилище", – рассказала местная жительница Изобильного.

Напомним, с 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке ввели ограничения по подаче воды. Ночью в системе водопровода снижают давление.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты качают воду в Симферополь из высыхающего водохранилища. Теперь к водоему не подпускают людей.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Крым Алушта Украина засуха водохранилище
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