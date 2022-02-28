Идут в сторону Одессы. Из Крыма вышли 11 транспортных кораблей РФ

Алексей Арестович рассказал, что оккупанты направляют корабли, которые перевозят российский десант, в сторону Одессы

В сторону Одессы направляются российские корабли с десантом / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Крыма вышли 11 транспортных кораблей с российским десантом. Вероятно, они направляются в сторону Одессы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

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Советник главы ОП уточнил, что оккупанты попытаются высадить свой десант на материковую Украину.

"По оценочным данным, 11 российских крупных десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно из батальона, вышли в море и ищут приключений где-то там в районе, возможно, Одессы", - сказал он.

Кроме того, небольшие резервы оккупантов подходят в сторону Херсона.

Ситуация в Украине 27 февраля