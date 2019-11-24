Известный британский журнал показал ролик с Украиной без Крыма

Британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором карта Украины была изображена без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter.

"Мы очень надеемся, что такое уважительное и всемирно известное медиа соответствующим образом изменит свою карту", – говорится в сообщении дипмиссии.

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Сейчас этот ролик отсутствует на YouTube-канале журнала.

Стоит отметить, что за последние несколько лет данный инцидент стал уже не первым – в 2017 году на сайте The New York Times была опубликована карта России с "присоединенным" Крымом. Тогда это тоже не осталось без внимания украинского МИД.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом". В компании "Папирус", которая их издала, сообщили, что потребовали у дистрибьюторов вернуть дневники для их утилизации, и обещали наказать ответственных за ошибку.

Также, в прошлом году международное информационное агентство Bloomberg опубликовало в одном из материалов карту Украины, на которой оккупирован Крым отделен от остальной территории страны. Позже карта была удалена с сайта издания.

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