Команда КВН из Беларуси отказалась ехать в Крым из-за аннексии

"Дети Тьюринга" самодисквалифицировались, чтобы не соучаствовать в оккупации

Чтобы не повторять судьбу российского продюссера Макса Фадеева, которому запретили въезжать в Украину, одна из белорусских команд КВН решила досрочно прекратить свое участие в Премьер-лиге некогда популярного в Украине телешоу.

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В своем Instagram юмористы из минской команды "Дети Тьюринга" из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тем, что четвертьфинал КВН пройдет в незаконно аннексированном Крыму.

Капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова.

К тому же, попасть в Крым через Украину они не могут из-за коронавируса, а через Россию – потому что тогда им запретят въезд в Украину, поскольку это будет нарушением законодательства страны.

"Многие члены нашей команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких, и нам этого очень не хотелось бы", – сказали "Дети Тьюринга".

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Помимо этого, они не хотят портить отношения своего университета с украинскими вузами из-за визита на незаконно аннексированный полуостров.

В то же время, другая белорусская команда – "Доктор Хаусс" из Могилева – все еще числится среди участников четвертьфинала КВН.

Напомним, ранее на этой неделе украинские пограничники сообщили о выдворении из страны и запрете на въезд российского актера Антона Пампушного, который в 2019 году посещал аннексированный Крым.

Кроме того, мы сообщали, что несколько лет назад ведущий КВН Александр Масляков и его сын Александр Масляков-младший попали в базу сайта "Миротворец" из-за отрицания российской агрессии и за соучастие в легализации аннексии Крыма.

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