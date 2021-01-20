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Кориневич: Россия принудительно вакцинирует крымчан "непонятно чем"

20 января, 17:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемиологическая ситуация на полуострове становится только хуже

После того как Украина отказалась использовать российскую вакцину, Россия принудительно вакцинирует жителей оккупированного Крыма.

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Об этом рассказал постпред президента в АРК Антон Кориневич, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, у крымчан нет возможности по собственному желанию сделать тест на COVID-19, и эпидемиологическая ситуация на полуострове становится только хуже. А решать эту проблему оккупанты взялись никем не признанной вакциной.

"У нас еще есть факты фактически принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества… Российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму", – заявил Кориневич

А тем временем свободная Украина ждет начала вакцинации уже в феврале. Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы на вакцинацию около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего уже во втором полугодии этого года, смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Россия Крым вакцинация вакцина Антон Кориневич
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