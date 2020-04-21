Коронавирус набирает обороты в Крыму: заражаются целыми семьями

В оккупированном Крыму коронавирусом заболела 11-летняя девочка, которая заразилась от своей матери.

Как заявил т.наз. "глава" оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, семья живет в Красногвардейском районе полуострова. В настоящее время ребенка лечится в инфекционном отделении детской больницы.

Между тем, по "официальным" данным, число заболевших в Крыму выросло до 46 человек. Еще 12 зараженных обнаружили в Севастополе.

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Как выяснилось, восемь из них "привезли" инфекцию из России, 20 – из поездок на курорты или в командировки, и еще 18 человек заразились по месту жительства.

Добавим, что на полуострове установлен режим "всеобщей самоизоляции населения", причем улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В свою очередь, по данным Крымской правозащитной группы, ситуация с заболеваемостью гораздо хуже, чем официально заявляли оккупационные "власти".

Данные мониторинга, проведенного правозащитником, официальные цифры "властей" Крыма занижены, а в некоторых медицинских учреждениях от руководства требуют не сообщать обо всех случаях подозрения на COVID-19.

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"Официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 не соответствуют действительности. Медицинские учреждения, которые переведены на режим обсервации, не могут обеспечить минимальных санитарно-гигиенических условий для проживания пациентов и медицинских сотрудников в таких условиях", - говорится в сообщения.

Во многих медицинских учреждениях, даже в случае подозрения на коронавирус, медицинские работники продолжают работу без специальных средств защиты.

"СИЗО Крыма остается переполненным, создавая серьезные риски для вспышки COVID-19 среди одной из наиболее уязвимых групп – заключенных и лиц, которые находятся под стражей. РФ обязана перейти к практике замены мер пресечения на альтернативные, не связанные с лишением свободы, чтобы обеспечить право на жизнь этой категории людей", – подчеркнули правозащитники.

Напомним, ранее мы сообщали о мнении ведущих мировых экспертов, как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу. Эксперты рассказали, как Россия использует пандемию в своих собственных целях и что делать Украине, чтобы Донбасс не ушел из повестки дня международного сообщества.

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