Крым не спасет даже днепровская вода: эксперт назвал причины экологической катастрофы

За год "без воды" в грунте северных районов полуострова произошли необратимые изменения

Северные районы Крыма превращаются в пустыню. А остановка орошения земель северной части полуострова водами Днепра, которая произошла в апреле прошлого года, спровоцировала необратимые процессы. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил президент ассоциации "За чистое земледелие и безопасную окружающую среду" Юрий Кармазин.

"Нельзя было допускать такую ситуацию. Земля – не железо, которое может полежать, а потом им можно пользоваться или не пользоваться. Жизнедеятельность всего живого должна поддерживаться беспрерывно. Полгода не поступала вода, произошли необратимые процессы, еще полгода – еще больше. Назад вернуться нельзя. Можно лишь спасти то, что еще не уничтожено", – считает Юрий Кармазин.

Кроме того, по словам эксперта, свою лепту внесло строительство трассы "Таврида" и массовая вырубка зеленых насаждений.

"Там каждое дерево нужно ценить. Возвратить ситуацию очень сложно", – отмечает эксперт.

Юрий Кармазин убежден, что не спасет северную часть Крыма даже днепровская вода. И специалисты, по его словам, должны разработать комплекс мер по сохранению той части природного фонда, которая осталась. Начать надо, по мнению Юрия Кармазина, со стабилизации ситуации на полуострове. Но даже после этого не стоит сразу рассчитывать на "зеленый рай" и богатые урожаи, которых, увы, может уже и не быть.

"Ранее Северный Крым получал урожай за счет удобряемых и орошаемых земель. Орошаемые земли давали больше 80% овощей, 90% кукурузы, 100% риса. Сейчас орошаемых земель нет", – подытожил Юрий Кармазин.

Как сообщалось, российский оппозиционер, экс депутат российской Госудмы Константин Боровой заявил, что Россия не собирается решать проблему с водой в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев выразил мнение о том, что президенту России Владимиру Путину оккупированный Крым нужен исключительно как военная база, и он не будет спасать полуостров от засухи.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предрекал полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходить засоление грунта.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.



