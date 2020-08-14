Кулеба назвал единственное условие подачи воды в Крым

Возобновление поставок воды в Крым возможно только после прекращения оккупации полуострова.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Украинское радио".

"Я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что возобновление поставок воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет.

"Тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать в Крым воду. Есть кризис с поставкой воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму. Люди, которые проживают в Крыму, имеют доступ к воде", - заверил Кулеба.

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Министр добавил, что слова о якобы гуманитарном кризисе на полуострове является повторением российской пропаганды.

В то же время, он подчеркнул, что в случае, если от нехватки воды начнут страдать люди, нужно будет думать, как им помочь.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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