Массовая бойня в Керчи: следствие пришло к выводу об убийце

В ходе расследования массового убийства в керченском колледже, когда погибли 20 человек, следователи пришли к окончательному выводу, что убийца действовал в одиночку. О выводах следствия в оккупированном Крыму сообщили в Следственном комитете России.

"Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", – говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, допрошено 650 человек, а также был детально установлен путь убийцы – Владислава Рослякова, как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления.

"Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе проведение иных, ранее назначенных судебных экспертиз", – заверили в следственном комитете.

Ранее сайту "Сегодня" некоторые эксперты объясняли, почему теракт в Керчи мог быть результатом разборок между спецслужбами России.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. "Керченским стрелком" был объявлен студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в библиотеке колледжа.

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