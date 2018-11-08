Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму, шестеро травмированы

Шестеро детей госпитализированы в результате опрокидывания микроавтобуса в Сакском районе Крыма, сообщил в четверг начальник центра медицины катастроф Крыма Сергей Астанкин.

"Шесть детей госпитализированы в Сакскую ЦРБ", – сказал он.

Как уточнили в районной администрации, по предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. "Шесть детей пострадали, 15 лет самому старшему. Одна шестилетняя девочка в реанимации, остальные в травматологическом отделении", – сообщили в администрации района, добавив, что в микроавтобусе, по предварительным данным, находились восемь человек.

По словам "министра чрезвычайных ситуаций" Республики Крым Сергея Шахова, по прибытию спасателям стало известно, что в микроавтобусе находились двое взрослых и семь детей в возрасте от шести до 13 лет.

"По предварительной информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, в результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних, все они госпитализированы в медицинские учреждения г. Саки", – передает пресс-служба МЧС Крыма слова Шахова.

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"Глава администарции" Сакского района Галина Мирошниченко сообщила, что водитель, по предварительной информации, уснул за рулем.

"Это частный микроавтобус, ехала семья. Отец заснул за рулем, предварительно. Ехали из Херсона в Севастополь, это крымчане", – сказала она.

Ранее в Херсоне грузовой микроавтобус выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба местной полиции.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.