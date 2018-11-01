В Херсоне микроавтобус врезался в жилой дом: есть пострадавшие

Сегодня, 14:26

Спасателям пришлось "вырезать" пострадавших из искореженного автомобиля

Фото: ГУНП в Херсонской области
Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсоне грузовой микроавтобус выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП произошло сегодня около 6:10 на улице Перекопская в Днепровском районе города. Как выяснилось, водитель "Volkswagen Crafter" не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего автомобиль выехал на тротуар и "впечатался" в стену многоквартирного дома.

В результате ДТП пострадали 31-летний водитель и 34-летний пассажир микроавтобуса, их госпитализировали в больницу. Как рассказали в местной ГСЧС, спасателям пришлось "вырезать" мужчин из искореженного автомобиля с помощью шанцевого инструмента.

"Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", – добавили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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