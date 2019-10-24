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На въезде в Крым оккупанты перехватили "контрабанду" лекарств

24 октября, 17:12

С начала года россияне более 30 раз перехватывали украинские лекарства

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На административной границе с оккупированным Крымом российские силовики перехватили украинские лекарства, которые пыталась ввезти на полуостров гражданка России.

Как сообщает Керчь.ФМ, с начала года оккупанты более 30 раз останавливали попытки ввоза медикаментов из Украины.

"На прошлой неделе в пункте пропуска "Джанкой" у гражданки Российской Федерации 1981 года рождения, следующей на въезд в Крым пограничники обнаружили упаковку с таблетками "Корвалтаб" (100 штук). Выявленные предметы изъяты установленным порядком и переданы экспертам для проведения лабораторного исследования, по результатам которого будет принято соответствующее правовое решение", – говорится в сообщении.

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Как заявили представители оккупантов, чаще всего в Крым пытаются ввезти седативные препараты, которые содержат в себе включенный в перечень наркотических средств фенобарбитал.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в оккупированном Россией Крыму преследованиями украинцев занимаются перебежчики из местного управления СБУ, которые в 2014 году перешли на сторону оккупантов.

Контрразведчики СБУ выяснили, что для "убеждения" в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России на полуострове часто используют шантаж, угрозы, запугивание, психологическое давление и искусственное создание компромата.

По данным СБУ, предатели всеми способами пытаются выслужиться перед оккупантами и особенно тщательно выискивают опасных для режима украинских патриотов.

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Крым лекарства контрабанда медикаменты оккупанты

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