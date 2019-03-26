На выезде из Крыма пограничники задержали боевика-"Домового": опубликовано видео

Боевик воевал против Украины в рядах "Русской православной армии"

Фото: AFP

На выезде из Крыма пограничники задержали боевика-"Домового": опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cc/a55/5c88cca555fef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cc/a55/5c88cca555fef.jpg 2019-03-26T14:40:26+02:00 Крым Боевик воевал против Украины в рядах "Русской православной армии"

На административной границе с оккупированным Крымом украинские пограничники на пункте пропуска "Чонгар" задержали боевика с позывным "Домовой", который воевал против Украины на Донбассе в составе так называемой "Русской православной армии".

Как сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в своем Facebook, уроженец Кировоградской области, который проживал в Крыму, пытался въехать на подконтрольную Украине территорию с оккупированного полуострова.

В ходе проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что мужчина в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донецкой области.

"По его словам, до 2014 года он с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый на то время пункт пропуска "Успенка". Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в "армии" так называемой "ДНР", – отметил Слободян.

Боевик рассказал, что его распределили в батальон так называемой "Русской православной армии" и дали позывной "Домовой". Также он поведал, что во время одного из увольнений отправился к своей семье в Россию и решил больше не возвращаться на оккупированную территорию Донбасса.

"На протяжении своего пребывания на неподконтрольной территории Украины неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, которые выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ", – добавил Слободян.

Напомним, ранее в Донецкой области за неделю в полицию Краматорска добровольно сдались четыре бывших боевика, которые помогали оккупантам за продовольственные пайки и денежное вознаграждение.

А ранее на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ,которые действуют в социальных сетях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На выезде из Крыма пограничники задержали боевика-"Домового": опубликовано видео". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.