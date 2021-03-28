Не люблю слово "депортация": Резников рассказал, что будет с россиянами в Крыму

Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории Донбасса и в Крым нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Дом".

В качестве примера Резников привел попытку ассимиляции Россией населения Крыма, для чего туда уже прибыло около 500 тысяч россиян.

"Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны", - сказал министр.

В то же время от считает, что подход должен быть индивидуальный – если россиянин прибыл на оккупированную территорию законным путем, то вопросов к нему "наверное, не будет".

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"А все, кто попал непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению", – подчеркнул Резников.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ничтожным указ президента РФ Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму и пообещал восстановление права собственности после деоккупации.

Мы также писали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о Стратегии деоккупации Крыма, предполагающей комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного и гуманитарного характера.

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