Не мыть руки и иметь влажные салфетки: в школах Крыма ввели жесткие ограничения

/ Фото: Pixabay

В школах Симферополя в оккупированном Крыму ввели негласное ограничение на использование воды. Официально об обязательных мерах экономии нигде не сообщается, но от классных руководителей родителям в мессенджерах приходят сообщения с требованием "обеспечить детей с сегодняшнего дня влажными салфетками и жидкими антисептиками, поскольку подача воды для мытья рук в школах будет ограничена", пишет Крым.Реалии

Также в некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов.

В то же время заместитель главы подконтрольной России "администрации" Симферополя Татьяна Сухина в комментариях СМИ опровергла информацию о том, что в целях экономии воды планируется ее перекрывать и штрафовать школы за высокие нормы водопотребления.

Реклама

По ее словам, в школах только прошли классные часы на тему бережного обращения с водными ресурсами.

В тренде На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Ранее лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что не против возобновления водоснабжения Крыма в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

Недавно председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не ведет переговоров о поставках воды в Крым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама