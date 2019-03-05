Невозможно вернуть Крым только усилиями коренного населения – Джемилев

По его словам, "путинский режим" не тот, который будет считаться с мнением народа

Фото: muftiyat.com.ua.

Невозможно вернуть Крым только усилиями коренного населения – Джемилев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ecb/4f7/5c7ecb4f762e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ecb/4f7/5c7ecb4f762e8.jpg 2019-03-05T21:18:49+02:00 Крым По его словам, "путинский режим" не тот, который будет считаться с мнением народа

Вернуть Крым только усилиями коренного населения невозможно. Такое мнение высказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, который ранее объяснил историческое значение Томоса для Украины, во время информационного марафона "Диалоги во времени", передает УНН.

"Сами победить оккупантов мы не можем, если имеются в виду жители Крыма, никак не сможем. Некоторые политические деятели говорили о том, что Крым вернется обратно в Украину, когда у нас все будет хорошо. Однако, даже если сто процентов жителей Крыма будут выражать свое недовольство, никакого возвращения его в состав Украины не будет", - сказал Джемилев.

По его словам, "путинский режим" не тот, который будет считаться с мнением народа.

Кроме того, депутат отметил, что на сегодня проводится политика на выживание коренного народа Крыма и заселение полуострова русскими.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал военным преступлением, что в Крым завезены 300 тысяч россиян. Также с Донбасса на оккупированный полуостров 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил он.

Как рассказывал ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, РФ усиленно заселяет Крым россиянами. По его словам, перебрасывая туда военных с семьями, Москва пытается искусственно изменить состав населения полуострова.

А о том, как в Украине отмечали День крымского сопротивления российской оккупации, смотрите в видеоролике:

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