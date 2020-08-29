Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

"Ни грамма воды оккупантам": крымчанин высказался о водоснабжении из Украины (видео)

29 августа, 15:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина эмоционально напомнил об обещаниях россиян перед аннексией

Житель оккупированного россиянами Крыма резко высказался против того, чтобы Украина снабжала водой полуостров. Об этом он заявил, позвонив в эфир "Крым.Реалии".

Реклама

"Я из аннексированного Крыма. Я здесь проживаю уже 50 лет. Я сам из Украины, я люблю и ценю Украину, и Крым – это Украина, де-юре – Украина, де-факто – это оккупация. Я вам скажу – никакой воды оккупантам!" – подчеркнул он.

Также крымчанин напомнил, что в 2014 году россияне обещали, что установят станции по опреснению морской воды и сделают из полуострова аналог Объединенных Арабских Эмиратов.

"Пусть меньше крадут и пусть сделают. Никакой воды, ни ведра воды, ни в коем случае! Пусть все засыхает и высыхает, пусть оккупант везет воду с Дона себе", - эмоционально заявил мужчина.

Видео: Крым.Реалии

А на вопрос о том, что бы мужчина ответил на заявления о том, якобы решение Украины не подавать воду на полуостров является негуманным, он сказал, что оккупантам стоило подумать об этом перед аннексией.

В тренде
Танцы на могилах: "Сегодня" отправились на поиски героев скандального видео
Реклама

"Крым по закону принадлежит Украине. Они думали об этом? Им надо было думать прежде, чем оккупировать. Они знали, что вода – это проблема? Никакой воды, ничего! Пусть будет, как будет. Ни грамма воды, ни ведра воды!" – заявил он.

Напомним, что в бассейнах большинства рек оккупированного полуострова сложилась тяжелая ситуация – несколько из них оказались на грани пересыхания.

Однако ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что в случае гуманитарной катастрофы украинцы в Крыму будут обеспечены водой, едой и медикаментами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вода Крым водоснабжение оккупация Крыма
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Слуге народа" ответили на инициативу Кравчука о воде для КрымаКрым
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею Кравчука
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею КравчукаПолитика
Засуха в Крыму: воду начали развозить в цистернах (фото)
Засуха в Крыму: воду начали развозить в цистернах (фото)Крым
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в КрымКрым
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
В оккупированном Крыму отметили День Независимости Украины (фото)
В оккупированном Крыму отметили День Независимости Украины (фото)Крым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять