"Ни грамма воды оккупантам": крымчанин высказался о водоснабжении из Украины (видео)

Житель оккупированного россиянами Крыма резко высказался против того, чтобы Украина снабжала водой полуостров. Об этом он заявил, позвонив в эфир "Крым.Реалии".

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"Я из аннексированного Крыма. Я здесь проживаю уже 50 лет. Я сам из Украины, я люблю и ценю Украину, и Крым – это Украина, де-юре – Украина, де-факто – это оккупация. Я вам скажу – никакой воды оккупантам!" – подчеркнул он.

Также крымчанин напомнил, что в 2014 году россияне обещали, что установят станции по опреснению морской воды и сделают из полуострова аналог Объединенных Арабских Эмиратов.

"Пусть меньше крадут и пусть сделают. Никакой воды, ни ведра воды, ни в коем случае! Пусть все засыхает и высыхает, пусть оккупант везет воду с Дона себе", - эмоционально заявил мужчина.

Видео: Крым.Реалии

А на вопрос о том, что бы мужчина ответил на заявления о том, якобы решение Украины не подавать воду на полуостров является негуманным, он сказал, что оккупантам стоило подумать об этом перед аннексией.

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"Крым по закону принадлежит Украине. Они думали об этом? Им надо было думать прежде, чем оккупировать. Они знали, что вода – это проблема? Никакой воды, ничего! Пусть будет, как будет. Ни грамма воды, ни ведра воды!" – заявил он.

Напомним, что в бассейнах большинства рек оккупированного полуострова сложилась тяжелая ситуация – несколько из них оказались на грани пересыхания.

Однако ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что в случае гуманитарной катастрофы украинцы в Крыму будут обеспечены водой, едой и медикаментами.

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