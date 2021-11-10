Обладателя "путинской" медали за Крым отпустили на свободу с условным сроком

Мужчина принимал участие в запугивании патриотически настроенных жителей полуострова

Жителя Ялты приговорили к пяти годам лишения свободы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчина, который участвовал в незаконном вооруженном формировании, известном как "Ялтинская рота народной самообороны Крыма", и способствовал оккупации полуострова, получил 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком.

Об этом пишет пресс-служба СБУ в Херсонской области.

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С февраля по сентябрь 2014 мужчина был членом этого незаконного вооруженного формирования. В этот период он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских населенных пунктов, противодействовал мирным акциям и принимал участие в запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

"Правоохранители СБУ задержали злоумышленника в июне 2021 года на центральном автовокзале Херсона после его приезда по личным делам на материковую Украину", – говорится в сообщении.

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Каким будет наказание

Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

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Что означает условный срок

Осужденному назначили испытательный срок. Он бывает меньше того срока лишения свободы, который назначен осужденному. Если за это время человек никаких преступлений и правонарушений не совершит, то судимость будет погашена, человек свободен. Если же мужчина в течение испытательного срока снова совершит преступление – не обязательно такое же, за которое был осужден – условный срок превратится в реальный, человек отправится в места лишения свободы.

СБУ задержала главаря тюрьмы "Изоляция" в Донецке

9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве террориста Дениса Куликовского, который был главарем тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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