Оккупация Крыма: Чийгоз сравнил коллаборантов с "одним известным предметом"

В итоге судьба предателей одна, она определена изначально: Россия их попользует и выбрасывает

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Россия пыталась переформатировать Курултай крымскотатарского народа – эта попытка провалилась. Как заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, из 250 членов делегации они сумели взять подписи об участии только у 34. И то часть из этих людей подписались только под угрозами и шантажом.

По словам Чийгоза, в Меджлисе оказалось шесть коллаборантов. Они исключены сейчас из Меджлиса делегатами Курултая и, главное, народом.

"После того, как успеха в попытках переформатировать руководящие выборные органы Кремль не достиг, они начали создавать карманные организации. И назначать "лидеров народа". Дальше они пытаются такого рода людей, не пользующихся авторитетом среди народа, выводить на международные площадки. Но это тоже не дает эффект. Потому что авторитет и позиции Меджлиса крымскотатарского народа и общественных организаций в мире прочны. В итоге судьба предателей одна, она определена изначально. Россия их попользует и выбрасывает, как один известный предмет. Так произошло уже не с одним коллаборантом", – подчеркнул Чийгоз.

Напомним, МИД Украины призывал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за новой волны преследований крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ахтем Чийгоз: "Судьба у предателей одна - Россия их использует и выбрасывает".

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