Оккупанты назначили в Крым шестерых "вице-премьеров"

Был уволен чиновник, которого ранее арестовали на взятке

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В аннексированном Крыму подконтрольный россиянам "парламент" назначил шестерых новых "вице-премьеров".

Единогласным голосованием на эти должности утвердили Юлию Жукову, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова, Павла Королева и Ирину Кивико, сообщают "Крым.Реалии".

Один из назначенных, Георгий Мурадов, будет совмещать должности "вице-премьера" и "постоянного представителя Крыма" при президенте РФ, а Кивико – с должностью "министра финансов".

Перед этим ставленник оккупантов Сергей Аксенов анонсировал "серьезные кадровые изменения", а должности "вице-премьеров" покинули Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк.

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Кроме того, депутаты согласовали отставку "вице-премьера" Виталия Нахлупина, которого арестовали по подозрению в получении взятки. Это решение также было принято единогласно.

Как известно, Нахлупин был задержан 17 октября 2018 года в Москве – ему предъявили обвинения по статье "получение взятки в особо крупном размере".

Вместе с ним по этому делу проходят бывший первый замглавы "Госкомитета" конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший "заместитель министра транспорта" Валентин Дукорский.

Нахлупин был заместителем председателя "правительства" Крыма с января 2016 года, а до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение "Федеральной целевой программы развития Крыма".

Стоит добавить, что в Украине Нахлупина обвиняют в государственной измене.​

Напомним, 27 февраля 2019 года исполнилось пять лет с момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Из-за засилья военных, плохой экологии и краха в туризме крымчане продолжают покидать АРК. Сайт "Сегодня" разбирался, куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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