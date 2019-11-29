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Оккупанты незаконно качали воду из Херсонской области в Крым: подробности

29 ноября, 09:31

Сумма нанесенного Украине ущерба составила около 30 миллионов гривен

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсонской области полицейские разоблачили незаконную добычу и использование недр Украины – российские оккупанты качали воду в аннексированный Крым.

В пресс-службе Нацполиции рассказали, что насосную станцию оккупационные власти полуострова использовали с помощью чиновников одного из киевских предприятий. Станция обеспечивала сырьем завод в Крыму. Сумма нанесенного государству ущерба составила примерно 30 миллионов гривен.

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"По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Копы отметили, что подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что Россия незаконно добывает на шельфе Черного моря вблизи оккупированного Крыма около 2 миллиардов кубометров газа в год на сотни миллионов долларов.

Как сообщали новости "Сегодня", количество химикатов в море у берегов Крыма превышает норму. В сети появились документы с результатами исследований морской воды, и они шокируют.

Смотрите также видео опасных выбросов химикатов в Армянске в августе 2018 года:

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