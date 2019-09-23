Оккупанты перевезли пятерых заключенных крымских татар в психбольницу

Оккупанты отправили в психбольницу пятерых крымских татар / Фото: Facebook

В оккупированном россиянами Крыму пятерых политзаключенных крымских татар перевезли в психиатрическую больницу. По данным правозащитников, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников были переведены для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Крымская солидарность" со ссылкой на данные адвоката Исляма Велиляева, который проведывал своего клиента Ленура Нагаева, крымских татар содержат в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице № 1.

"Чувствует себя удовлетворительно. Однако считает это принудительной процедурой и отказывается от приема любых лекарственных препаратов, которые ему назначили в стационаре. Он считает себя психически здоровым человеком, у которого не было травм головы и который не состоял на учете у нарколога и психиатра", – отметил юрист.

По словам адвоката, оккупанты намерены держать его подзащитного в психбольнице до 13 октября.

"В стационар его поместили потому, что мы отказались давать показания амбулаторно (это консолидированная позиция и общая практика всех крымских политзаключенных), поэтому следователи, учитывая сроки наказания, должны, по их мнению, получить данные, что человек вменяем, что его можно привлекать к ответственности. Для этого и поместили в психиатрическую больницу, чтобы он находился под круглосуточным наблюдением" , – заявил Вилиляев.

Ранее подобную процедуру принудительно прошли замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов и еще десятки политзаключенных.

По мнению Сервера Мустафаева, данная процедура – продолжение репрессивной практики времен СССР.

"Раньше была "карательная психиатрия", вот сейчас мы имеем дело с чем-то очень похожим", – отметил он.

Напомним, что Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны 10 июня 2019 года в Алуште, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины. Асан Яников был задержан 27 марта 2019 года в Симферопольском районе в ходе самых массовых обысков крымских татар в их современной истории.

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