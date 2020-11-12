Оккупанты в Крыму строят новый водовод для Симферополя

На объекте выполнен монтаж 1800 м трубопровода

В оккупированном Крыму идет строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода для нужд Симферополя.

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Об этом сообщают оккупационные власти, в частности так называемое "министерство строительства и архитектуры" Крыма.

"Количество рабочих увеличилось до 68, работают в две смены. На данный момент снято 15 км плодородного слоя трассы водовода. Кроме того, разработали траншею, длиной 8 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте выполнен монтаж 1800 м трубопровода, вместе с тем, одновременно ведется разработка проектной и градостроительной документации.

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"На объекте 19 единиц техники. Из материалов завезено 3443 м трубы. Всего спаяно 1886 м трубы", – подытожили в сообщении.

Ожидается, что в апреле 2021 года будет обеспечен рабочий пуск воды с Бештерек-Зуйского водовода.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму ухудшается ситуация с водоснабжением. Еще в 29 населенных пунктах подают воду по графику или подвозят машинами. Тем временем водохранилища на полуострове стремительно высыхают.

Также напомним, оккупанты в Крыму заговорили о еще большем ужесточении графика подачи воды.

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