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Пограничники: пассажиропоток на админгранице с Крымом уменьшился

31 декабря, 16:30

За неделю админграницу пересекли около 3 тысяч человек

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября / Фото: Facebook

За последние пару дней поток пассажиров через пункт пропуска "Каланчак" снизился. Об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов, пишет Крым.Реалии.

"Вчера и сегодня наблюдается уменьшение пассажиропотока", – отметил Шевцов.

Также известно, что за последнюю неделю админграницу аннексированного Крыма с Херсонской областью пересекли 2,5–3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

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Пока информация о пассажиропотоке через другие временные пункты пропуска на админгранице отсутствует.

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Фото: СБУ

Напомним, ранее мы рассказывали, как люди пересекают админграницу с Крымом. Нелегальные перевозчики заставляют пассажиров при пересечении админграницы с оккупированным Крымом идти пешком около трех километров.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди – при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

А недавно пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом показали прессе после реконструкции. Началась она в сентябре по распоряжению президента Владимира Зеленского.

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Крым пограничники пересечение границы Каланчак

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