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"Поливают камыш": как оккупанты в Крыму тратят последнюю воду из водохранилища (видео)

9 августа, 17:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Сети комментаторы возмущены такими действиями

Несмотря на то что воды в Крыму осталось совсем немного, оккупанты начали перекачивать последнюю воду из водохранилищ Белогорского района на полуострове. В Сети опубликовали видео, как воду доставляли из Белогорского водохранилища в пустое Симферопольское.

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На записи видно, что Симферопольское водохранилище стоит пустым и сухим давно, поскольку уже заросло травой.

В комментариях люди недовольны такими действиями и считают это бесполезной тратой воды, поскольку большую ее часть впитает земля.

"Это же надо было додуматься до такого дна. Чтобы убить два водохранилища сразу. Симферпольское уже пустыня, его не наполнить уже таким вот... переливом. А в Тайганском явно уже воды не будет скоро..." – написал пользователь.

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"Вот интересно, опреснители построить – это не выгодно, а начать постройку в Керчи двух десантных кораблей за 100 млрд, т.е. практически выкинуть, это типа выгодно, причем потом на их эксплуатацию будут уходить деньги гораздо большие, чем на работу опреснителей, но за воду", – пишет Гавриил Архангелов.

"Короче, в Крыму теперь когда дождь – тогда помылся, думать надо было", – написали в комментарии.

"Поливают камыш", – пошутил пользователь.

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Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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вода Крым водохранилище
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