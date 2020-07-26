В Крыму исчезает вода: тревожные фото с водохранилища под Севастополем

На днях сообщали, что в Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища. А теперь у оккупантов проблемы с водой под Севастополем. Там Чернореченское водохранилище настолько обеднело на воду, что даже появились островки и отмели.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Водохранилище расположено в Байдарской долине – это основной источник водоснабжения Севастополя. Отмечается, что водная площадь значительно уменьшилась за последние полтора месяца.
В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.
Местные жители соседнего села Павловка рассказывают, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.
Также отмечается, что еще в начале лета такого низкого уровня воды в водохранилище не было, оно резко обмелело буквально за полтора месяца.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня появились фото, как вместо симферопольского водохранилища осталась лужица. Пока оккупанты уверяют, что водохранилища естественного стока заполнены на треть, люди забили тревогу и выложили тревожные кадры в сеть.
Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.
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