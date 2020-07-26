Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

В Крыму исчезает вода: тревожные фото с водохранилища под Севастополем

26 июля, 09:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вода отступила от дамбы примерно на сто метров, и это за очень короткий период времени

На днях сообщали, что в Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища. А теперь у оккупантов проблемы с водой под Севастополем. Там Чернореченское водохранилище настолько обеднело на воду, что даже появились островки и отмели.

Реклама

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Водохранилище расположено в Байдарской долине – это основной источник водоснабжения Севастополя. Отмечается, что водная площадь значительно уменьшилась за последние полтора месяца.

Фото: Крым.Реалии

В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Фото: Крым.Реалии

Местные жители соседнего села Павловка рассказывают, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

В тренде
Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы
Реклама

Также отмечается, что еще в начале лета такого низкого уровня воды в водохранилище не было, оно резко обмелело буквально за полтора месяца.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня появились фото, как вместо симферопольского водохранилища осталась лужица. Пока оккупанты уверяют, что водохранилища естественного стока заполнены на треть, люди забили тревогу и выложили тревожные кадры в сеть.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вода Крым Севастополь водохранилище

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствия
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствияПолитика
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условииПолитика
Кулеба:
Кулеба: "Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма"Политика
Оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами: появилось видео
Оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами: появилось видеоКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять