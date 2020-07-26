В Крыму исчезает вода: тревожные фото с водохранилища под Севастополем

Вода отступила от дамбы примерно на сто метров, и это за очень короткий период времени

На днях сообщали, что в Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища. А теперь у оккупантов проблемы с водой под Севастополем. Там Чернореченское водохранилище настолько обеднело на воду, что даже появились островки и отмели.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Водохранилище расположено в Байдарской долине – это основной источник водоснабжения Севастополя. Отмечается, что водная площадь значительно уменьшилась за последние полтора месяца.

Фото: Крым.Реалии

В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Фото: Крым.Реалии

Местные жители соседнего села Павловка рассказывают, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

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Также отмечается, что еще в начале лета такого низкого уровня воды в водохранилище не было, оно резко обмелело буквально за полтора месяца.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня появились фото, как вместо симферопольского водохранилища осталась лужица. Пока оккупанты уверяют, что водохранилища естественного стока заполнены на треть, люди забили тревогу и выложили тревожные кадры в сеть.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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