США потребовали от России немедленно освободить украинца, обвиненного в "терроризме"

Сегодня, 16:47

Российские власти обвиняют пятерых граждан Украины в "планировании захвата власти насильственным способом"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает Российскую Федерацию немедленно освободить фигуранта так называемой ялтинской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Отметим, Сирука Россия вместе еще с пятью другими гражданами Украины обвиняет в терроризме.

"Российская оккупационная власть в Крыму арестовала Вадима Сирука, отца двоих детей, и судит его по ложным обвинениям. Россия должна освободить его немедленно", – заявили американские дипломаты.

Напомним, граждане Украины Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в "участии в террористической организации" и "планировании захвата власти насильственным способом".

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Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, заявления ФСБ России о создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар являются попыткой дискредитации Меджлиса.

Напомним, в октябре прошлого года Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.
Россия, США, Крым, посольство, Хизб ут-Тахрир, посольство США

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Источник:

УНИАН

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