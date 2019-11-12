Правозащитники о решении РФ по "Хизб ут-Тахрир": дело сфабриковано, приговор – жестокий

В Amnesty International назвали дело сфабрикованным, а приговоры жестокими

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После вынесения российским военным "судом" приговора по ялтинскому делу "Хизб ут-Тахрир" появилась реакция Международной правозащитной организации Amnesty International.

В организации приговор назвали жестоким, а дело – сфабрикованным, говорится в заявлении Amnesty International Украина.

"Российская власть продемонстрировала большую жестокость при осуждении крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку и пятерых сообвиняемых к длительным тюремным срокам по сфабрикованным обвинениям и после длительного несправедливого судебного разбирательства", – заявили правозащитники.

Также появилась реакция директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс также признала решение суда фальшивым.

"Эти решения завершают то, что можно охарактеризовать только как фальшивый суд. Эмир-Усеин Куку и пятеро сообвиняемых столкнулись с жестокой несправедливостью. Их перевезли из дома в Крыму на российский материк, обвинили в "террористических" преступлениях и судили в военном суде", – отметила она.

Напомним, мы сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы по "делу "Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

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