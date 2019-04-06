Противолодочный самолет ВМС США провел разведку над Крымом
Это не первое появление разведывательных самолетов США над Черноморским побережьем
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе Крыма. Об этом в Twitter сообщил авиационный ресурс PlaneRadar.
"Патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полет вдоль Черноморского побережья", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал патрулирование акватории Черного моря.
Отметим, что базируется этот самолет на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.
Напомним, ранее самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 уже осуществлял патрулирование вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".
Кроме того, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.
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