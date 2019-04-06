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Противолодочный самолет ВМС США провел разведку над Крымом

Сегодня, 09:59

Это не первое появление разведывательных самолетов США над Черноморским побережьем

Фото: twitter.com/ua4wiy_
Фото: twitter.com/ua4wiy_.
Противолодочный самолет ВМС США провел разведку над Крымом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84d/5c4/5ca84d5c44789.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84d/5c4/5ca84d5c44789.jpg Крым Это не первое появление разведывательных самолетов США над Черноморским побережьем

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе Крыма. Об этом в Twitter сообщил авиационный ресурс PlaneRadar.

"Патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полет вдоль Черноморского побережья", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал патрулирование акватории Черного моря

Отметим, что базируется этот самолет на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.

Напомним, ранее самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 уже осуществлял патрулирование вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец". 

Кроме того, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

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Тег Крым, самолет, Черное море

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